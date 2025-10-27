گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد برای نخستین بار در کشور به دانش فنی طراحی و تولید آلیاژ پیشرفته تیتانیوم–زیرکونیوم–نیوبیوم موسوم به« Gum Metal » مورد استفاده در کاربردهای دندانپزشکی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا براعلام روابط عمومی دانشگاه یزد، این پژوهش در قالب رساله دکتری دکتر آرش اعتماد و با راهنمایی دکتر سعید حسنی و دکتر علیرضا مشرقی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی این دانشگاه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی وین (اتریش) و شرکت Anton Paar GmbH از اتریش به انجام رسیده است.

آلیاژی که در این پژوهش طراحی و تولید شد، به دلیل مدول یانگ پایین در محدوده استخوان انسان، کرنش مجاز الاستیک بالا، خاصیت سوپرالاستیک و حافظه‌داری همچنین عاری بودن از عناصر سمی نظیر نیکل، وانادیوم و آلومینیوم، یکی از گزینه‌های بی‌نظیر برای کاربردهای دندانپزشکی به‌ویژه در ایمپلنت‌ و اباتمنت دندانی، سیم‌های ارتودنسی و فایل‌های عصب‌کشی محسوب می‌شود.

به گفته تیم پژوهشی، دستاورد جدید باعث می‌شود ایران در جمع معدود کشورهای دارنده فناوری تولید این نوع آلیاژ پیشرفته قرار گیرد. این نوآوری علاوه بر ارتقای توان علمی و صنعتی کشور، می‌تواند زمینه را برای تولید داخلی تجهیزات پیشرفته دندانپزشکی و کاهش وابستگی به واردات فراهم سازد.

تاکنون بخشی از اطلاعات حاصل از این پژوهش در مجلات معتبر علمی و پژوهشی نظیر فرایندهای نوین در مهندسی مواد، Materials Science and Technology وMaterials به چاپ رسیده است.