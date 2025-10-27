مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقر‌وکلیایی از تعمیر و تعویض پمپ و شناور دو مجتمع "آگاه" و "ابرسوار" و تأمین مجدد آب شرب پایدار برای بیش از ۴۵۰۰ نفر از روستاییان این شهرستان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، «صادق عزیزی» با اشاره به تأمین پایدار آب هشت روستای مجتمع آبرسانی آگاه و پنج روستای ایستگاه پمپاژ ابرسوار گفت: با تعمیر و تعویض شناور و پمپ در این دو مجتمع، آب سالم و پایدار برای ساکنان این مناطق فراهم شد.

او افزود: عملیات تعویض شناور چاه "دوگلبنده" در مجتمع آگاه که به دلیل فرسودگی تجهیزات از مدار خارج شده بود، با جایگزینی الکتروموتور ۲۲ کیلووات و پمپ شناور ۱۹۳/۲۰ انجام و در نهایت، آب شرب هشت روستای تحت پوشش این مجتمع با جمعیتی بیش از ۲۰۰۰ نفر پایدار شد.

عزیزی خاطرنشان کرد: پیش از اجرای این پروژه، کاهش فشار و قطعی‌های مکرر آب، مشکلات متعددی برای ساکنان ایجاد کرده بود؛ اما با انجام این اقدام زیرساختی، علاوه بر افزایش ظرفیت پمپاژ، پایداری سیستم آبرسانی نیز تضمین شده است.

او از تعمیر شناور و پمپ ایستگاه پمپاژ ابرسوار نیز خبر داد و گفت: با تلاش بی‌وقفه اکیپ حوادث و نیروهای بهره‌برداری، در مدت چهار ساعت شناور ۵۵ کیلووات و پمپ ۲۹۳/۱۶ این ایستگاه که در اثر سقوط در چاهک از مدار خارج شده بود، تعمیر و مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

به گفته مدیر امور آبفای سنقر‌وکلیایی، ایستگاه پمپاژ ابرسوار نقش حیاتی در تأمین آب شرب پنج روستای تحت پوشش آن با جمعیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر دارد و هرگونه اختلال در عملکرد آن می‌تواند تبعات جدی برای ساکنان منطقه به همراه داشته باشد.