به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران گفت: چند ماه پیش نشستی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری داشتیم تا بررسی کنیم چگونه می‌توان گردشگری روستایی و بوم‌گردی را توسعه داد و فعالیت‌های مرتبط با اشتغال در مناطق محروم را سازماندهی کرد. اولین موضوعی که مطرح شد این بود که ظرفیت‌های موجود در این حوزه اعم از نیروی انسانی و تجربیات فعالان با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد تا بتوان یک حرکت جدی و موثر ایجاد کرد. وی ادامه داد: دومین نکته، پراکندگی محصولات و صنایع دستی در کشور است. باید این تنوع و پراکندگی را به سمت برندینگ، مقیاس تولید و صنعتی‌سازی هدایت کنیم. تمرکز بر آموزش حرفه‌ای و فناوری، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار این حوزه خواهد بود.

دهقان افزود: تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا شد، مسیر جدیدی را آغاز می‌کند تا تمامی نهادها و مسئولانی که در حوزه اشتغال، محرومیت‌زدایی و ایجاد درآمد و ثروت پایدار فعال هستند، با هم همکاری کنند و هویت بخشی به مناطق محروم تقویت شود. بنیاد نیز منابع و شبکه انسانی خود در سطوح ملی، استانی و روستایی را در اختیار این پروژه قرار می‌دهد تا آموزش، شناسایی و حمایت لازم انجام شود.