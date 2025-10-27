دهقان:
درصدد توسعه بازارچههای محلی برای فروش صنایع دستی هستیم
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: ما در حوزه گردشگری و بومگردی یکی از پیشگامان کشور هستیم و تجربه، آموزش و نیروی انسانی لازم را در اختیار داریم. هدف ما استانداردسازی، حرفهای کردن و پایدارسازی فعالیتهاست تا فرصتهای اشتغالزایی، توسعه بازارچههای محلی و ملی و ایجاد پلتفرمها و پایگاههای عرضه محصولات فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران گفت: چند ماه پیش نشستی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری داشتیم تا بررسی کنیم چگونه میتوان گردشگری روستایی و بومگردی را توسعه داد و فعالیتهای مرتبط با اشتغال در مناطق محروم را سازماندهی کرد. اولین موضوعی که مطرح شد این بود که ظرفیتهای موجود در این حوزه اعم از نیروی انسانی و تجربیات فعالان با یکدیگر همپوشانی داشته باشد تا بتوان یک حرکت جدی و موثر ایجاد کرد.وی ادامه داد: دومین نکته، پراکندگی محصولات و صنایع دستی در کشور است. باید این تنوع و پراکندگی را به سمت برندینگ، مقیاس تولید و صنعتیسازی هدایت کنیم. تمرکز بر آموزش حرفهای و فناوری، زمینهساز رشد و توسعه پایدار این حوزه خواهد بود.
دهقان افزود: تفاهمنامهای که امروز امضا شد، مسیر جدیدی را آغاز میکند تا تمامی نهادها و مسئولانی که در حوزه اشتغال، محرومیتزدایی و ایجاد درآمد و ثروت پایدار فعال هستند، با هم همکاری کنند و هویت بخشی به مناطق محروم تقویت شود. بنیاد نیز منابع و شبکه انسانی خود در سطوح ملی، استانی و روستایی را در اختیار این پروژه قرار میدهد تا آموزش، شناسایی و حمایت لازم انجام شود.
وی در پایان گفت: اگر نگاه کنیم به صنایع دستی سال گذشته، پراکندگی گستردهای وجود داشت و تولید بیشتر در حد خانهای بود. حال با این برنامه میتوانیم فعالیتها را متمرکز، استاندارد و حرفهای کنیم و مسیر رشد و توسعه طولانیمدت را هموار سازیم.