به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی‌محمد سلطانی در بازدید از رویداد شب علم دانشگاه دامغان گفت: از ۴ هزار طرح ارسال شده به این بنیاد، هزار و ۱۰۰ طرح در رشته های علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و علوم پزشکی مورد تایید قرار گرفته است

وی افزود: اساتیدی که رساله دکتری ارائه دهند علاوه بر اینکه میتوانند در آزمایشگاه‌ها فعالیت کنند، ماهانه ۱۲ میلیون تومان و به فارغ التحصیلان دکتری نیز به مدت یکسال کار پژوهشی ماهانه ۲۴ میلیون تومان پرداخت می‌شود

مطهره محمد پور دبیر دومین رویداد شب علم دانشگاه دامغان پیوند جامعه و دانشگاه و نهادینه کردن تفکر علم در جامعه را از مهمترین هدف این رویداد دانست.