پخش زنده
امروز: -
رییس بنیاد ملی علم ایران از حمایت ۷۵۰ میلیارد تومانی از طرحهای پژوهشی دانشگاهها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیمحمد سلطانی در بازدید از رویداد شب علم دانشگاه دامغان گفت: از ۴ هزار طرح ارسال شده به این بنیاد، هزار و ۱۰۰ طرح در رشته های علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و علوم پزشکی مورد تایید قرار گرفته است
وی افزود: اساتیدی که رساله دکتری ارائه دهند علاوه بر اینکه میتوانند در آزمایشگاهها فعالیت کنند، ماهانه ۱۲ میلیون تومان و به فارغ التحصیلان دکتری نیز به مدت یکسال کار پژوهشی ماهانه ۲۴ میلیون تومان پرداخت میشود
مطهره محمد پور دبیر دومین رویداد شب علم دانشگاه دامغان پیوند جامعه و دانشگاه و نهادینه کردن تفکر علم در جامعه را از مهمترین هدف این رویداد دانست.