به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر مهدی فیضی با بیان اینکه به دنبال اعلام خطر و هشدار جدی درباره چرخش ویروس در منطقه، دامداران استان باید رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و توجه به توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند، افزود:‌ دامداران و عشایر استان از جابجایی دام‌ها خارج از ضوابط و نظارت و کنترل بهداشتی دامپزشکی جدا خودداری کرده و در صورت لزوم فقط با اخذ مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی اقدام به جابجایی دام‌های خود کنند.

وی با اشاره به گزارش بیماری تب برفکی در برخی از استان‌های کشور و مشاهده کانون این بیماری در شمال استان اردبیل بیان کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماری‌های بومی و منطقه‌ای است که در کشور ما نیز مشاهده می‌شود و حتی چندی پیش در کشورهای همسایه نیز شیوع داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل درباره راه‌های انتقال ویروس تب برفکی با اشاره به اینکه عمده‌ترین راه انتقال این ویروس از طریق تردد و جابجایی دام‌ها و تماس است، افزود: این ویروس از طریق لباس، کفش و ادوات به راحتی منتقل می‌شود بنابراین لازم است دامداران موارد ایمنی را رعایت کنند.

دکتر فیضی با تاکید بر لزوم مشاوره با متخصصان برای ارتقای ایمنی دام، اضافه کرد: موضوع دیگری که باید دامداران رعایت کنند تغذیه مناسب به منظور ارتقای سیستم ایمنی دام است که رعایت آن باعث کاهش مخاطرات بیماری خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم بهسازی اماکن دامی و افزایش سطح بهداشت در این اماکن ادامه داد: هر قدر محیط نگهداری دام بهداشتی و قابل شست و شو باشد، ویروس تب برفکی و سایر بیماری‌ها دوام و شیوع کمتری خواهد داشت، بنابراین لازم است دامداران در زمان مناسب اقدام به بهینه‌سازی اماکن دامی خود کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل به دامداران توصیه کرد در صورت مشاهده بیماری در اولین فرصت اقدام به جداسازی دام بیمار از سایر دام‌ها کرده ، توصیه های بهداشتی را مدنظر قرار داده و با کارشناسان امر مشاوره کنند تا از بروز خسارت به احشام جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، تب برفکی طی هفته‌های اخیر در چند استان کشور شایع شده و رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز ۳۰ مهرماه امسال از افزایش تعداد کانون‌های بیماری تب برفکی به ۲۷۰ مورد خبر داد و اعلام کرد: قرنطینه، ضدعفونی واحدهای تولیدی و واکسیناسیون سه راهکار اصلی جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی است.

بیماری تب برفکی که در اصطلاح محلی به بیماری داباغ معروف است یک بیماری ویروسی سریع انتشار است که در صورت انتشار موجب کاهش تولید شیر و گوشت شده و در دام‌های جوان موجب تلفات می‌شود.