به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حسین رضا یوسفی در دیدار پایانی مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با گلزنی مقابل مقابل تعداد گل‌های خود را به عدد هفت رساند.

یوسفی در بازی مقابل عربستان هم شش گل زده بود.

ملی پوشان فوتسال با تساوی ۳-۳ مقابل تایلند به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

انتخاب سرمربی جدید تیم امید‌های شمس آذر

محمود عبدالهی به عنوان سرمربی جدید فوتبال امید‌های شمس آذر جایگزین حامد یوسفی معرفی شد.

در کارنامه عبدالهی هدایت تیم‌های فوتسال فلامینگو، پوشینه بافت و شهرداری در لیگ برتر فوتسال به چشم می‌خورد.

تیم امید‌های شمس آذر با دو امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

تاریخ سازی قهرمانی دختر استان در جمع برترین لحظات مسابقات پاراوزنه برداری جهان

وب‌سایت جهانی پاراوزنه‌برداری کمیته بین‌المللی پارالمپیک در گزارشی به معرفی برترین لحظات مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری پرداخت.

یکی از این لحظات مربوط به تاریخ‌سازی عطیه سادات حسینی بود که موفق شد نخستین مدال تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان کشور را به نام خود ثبت کند.

حسینی مهر ماه در دسته ۶۱ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان با مهار وزنه ۹۰ کیلوگرمی صاحب نشان زرین طلا شد.