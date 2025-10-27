به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمود عسگری‌آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی امروز در جمع خبرنگاران از اجرای برنامه‌های گسترده این بنیاد برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق محروم کشور خبر داد. وی اعلام کرد که محور اصلی فعالیت‌های بنیاد در حوزه گردشگری و صنایع دستی متمرکز است.

عسکری آزاد گفت: در حوزه گردشگری، بنیاد علوی با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در بوم‌گردی‌ها و هتل‌های کوچک سرمایه‌گذاری می‌کند تا اشتغال و درآمد در مناطق کم‌برخوردار افزایش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین، این بنیاد برنامه گسترده‌ای برای توسعه صنایع دستی دارد. هنرمندان سنتی این مناطق تحت آموزش و پشتیبانی قرار می‌گیرند تا کیفیت تولیداتشان ارتقا یابد و محصولاتشان به بازارهای ملی و بین‌المللی عرضه شود. عسگری‌آزاد تاکید کرد که بنیاد با ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و فروشندگان، استانداردسازی و برندسازی، امکان حضور این محصولات در بازار جهانی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل بنیاد علوی افزود: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، حدود ۳٫۵ همت منابع مالی برای اجرای ۱۷۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اختصاص یافته و انتظار می‌رود بیش از ۲۶ هزار نفر در این حوزه‌ها مشغول به کار شوند.