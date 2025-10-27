مدیرعامل بنیاد علوی:
ایجاد ۱۷هزار طرح اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی
مدیرعامل بنیاد علوی گفت: حدود ۳ و نیم همت منابع مالی برای اجرای ۱۷۵۰۰ طرح اشتغالزایی اختصاص یافته و انتظار میرود بیش از ۲۶ هزار نفر در این حوزهها مشغول به کار شوند. همچنین ۵۵۰ تسهیلگر متخصص در سراسر کشور با تولیدکنندگان و فروشندگان همکاری میکنند تا آموزش، بازاریابی و اتصال به بازارها به صورت موثر انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود عسگریآزاد، مدیرعامل بنیاد علوی امروز در جمع خبرنگاران از اجرای برنامههای گسترده این بنیاد برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق محروم کشور خبر داد. وی اعلام کرد که محور اصلی فعالیتهای بنیاد در حوزه گردشگری و صنایع دستی متمرکز است.
عسکری آزاد گفت: در حوزه گردشگری، بنیاد علوی با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در بومگردیها و هتلهای کوچک سرمایهگذاری میکند تا اشتغال و درآمد در مناطق کمبرخوردار افزایش یابد.
وی اضافه کرد: همچنین، این بنیاد برنامه گستردهای برای توسعه صنایع دستی دارد. هنرمندان سنتی این مناطق تحت آموزش و پشتیبانی قرار میگیرند تا کیفیت تولیداتشان ارتقا یابد و محصولاتشان به بازارهای ملی و بینالمللی عرضه شود. عسگریآزاد تاکید کرد که بنیاد با ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و فروشندگان، استانداردسازی و برندسازی، امکان حضور این محصولات در بازار جهانی را فراهم میکند.
مدیرعامل بنیاد علوی افزود: بر اساس برنامههای پیشبینیشده، حدود ۳٫۵ همت منابع مالی برای اجرای ۱۷۵۰۰ طرح اشتغالزایی اختصاص یافته و انتظار میرود بیش از ۲۶ هزار نفر در این حوزهها مشغول به کار شوند.
همچنین ۵۵۰ تسهیلگر متخصص در سراسر کشور با تولیدکنندگان و فروشندگان همکاری میکنند تا آموزش، بازاریابی و اتصال به بازارها به صورت موثر انجام شود.عسگریآزاد افزود که فعالیتهای بنیاد محدود به بازارچههای مرزی نیست و هدف، عرضه محصولات ایرانی در سطح ملی و جهانی است. این اقدامات، بخشی از تلاشهای بنیاد برای توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی و ارتقای قابلیت رقابت صنایع دستی ایران در بازارهای بینالمللی است.