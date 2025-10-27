پخش زنده
خانمحمدی مدیرکل سیمای استانها گفت:پخش برنامههای مختلف سیمای خاوران در راستای رویداد ملی ایرانجان خراسان جنوبی از هفته قبل در صدا و سیما آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خانمحمدی مدیرکل سیمای استانها در دیدار آینهدار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر در شبکه دو سیما هر روز تلهفیلمها و سریالهای تولید شده در خراسان جنوبی پخش میشود و همچنین شبکه ۳ سیما نیز هر روز برنامه «صبحانه» را روی آنتن میبرد. این نشاندهنده این است که تولیدات خراسان جنوبی در سطح ملی شناخته شده و در حال پخش است.
وی گفت: «ایرانجان» فرصتی است برای شکوفایی استعدادهای نهفته در استانها. این برنامهها به شناسایی افراد مستعد کمک میکند و این افراد میتوانند در سطح ملی و حتی بینالمللی بهکار گرفته شوند.
خانمحمدی همچنین از راهاندازی محل اختصاصی ایرانجان در استان به عنوان یک ابتکار موفق یاد کرد و افزود: این اقدام شما یک حرکت بسیار مثبت و نوآورانه است که تا به حال در دیگر استانها مشاهده نشده است. این مکان میتواند بهعنوان نقطه مرکزی برای پیگیری و هماهنگی تمامی امور مربوط به برنامههای ایرانجان در استان عمل کند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور خانمحمدی، درخواست همراهی و همکاری بیشتری از سمت ستاد صدا و سیما با مراکز استانها داشت.
آینهدار افزود: باید توجه بیشتری به تولیدات استانی شود. به خصوص در برنامههای ملی مانند ایرانجان، هرچه حمایت و همکاری از سوی ستاد بیشتر باشد، میتوانیم آثار بهتری تولید کنیم و توانمندیهای استان را به بهترین نحو به مخاطبان معرفی نماییم، هدف ما این است که تولیدات را بهطور مؤثرتر و منسجمتر در سطح استان و کشور ارائه دهیم.