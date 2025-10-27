به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.

در اولین روز از مسابقات شنا، در ماده ۵۰ متر آزاد، یاشار سلیمانی دسته ۶ خط ۱، زمان ۲۴ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه را به ثبت رساند و به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد.

دانیال جهانگیری هم در دسته ۷ خط ۷ نیز دیگر نماینده ایران در این ماده، با زمان ۲۴ ثانیه و۳۶ صدم ثانیه شنا کرد.

۵۴ شناگر در این ماده رقابت کردند.

برنامه ادامه شناگران ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

محمد‌مهدی غلامی و یاشار سلیمانی از ساعت ۱۰:۲۲ در ماده ۱۰۰ متر پروانه به آب می‌زند.

پارسا شهشهانی از ساعت ۱۰:۴۳ در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت مسابقه دارد

دانیال جهانگیری در ماده ۴۰۰ متر آزاد از ساعت ۱۱:۰۷ و تیم ایران در ماده ۴در ۱۰۰ متر آزاد تیمی از ساعت ۱۱:۴۹ دقیقه رقابت دارند