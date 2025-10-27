پخش زنده
سه کمیسیون تخصصی با هدف همافزایی میان فعالان حوزه پویانمایی و نهادهای حاکمیتی در نشست اتاق فکر میز انیمیشن ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست همفکری جامعه نخبگانی کارگروه پویانمایی و پویانگار ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق، با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف، شرکتهای خلاق و دانشبنیان، و مجموعههای حاکمیتی و عمومی از جمله حوزه هنری، بنیاد ملی پویانمایی و برخی شتابدهندههای تخصصی در محل ستاد برگزار شد.
در این نشست که با هدف تبیین راهبردها و تعیین نقش هر یک از ارکان و نهادهای فعال در صنعت انیمیشن کشور برگزار شد، بر تشکیل سه کمیسیون تخصصی شامل کمیسیون آموزش، کمیسیون موانع و مشکلات، و کمیسیون حمایتهای مبتنی بر هدف تأکید شد.
این کمیسیونها قرار است با برگزاری جلسات تخصصی و ارائه گزارشهای کارشناسی منظم، پیشنهادهای خود را به اتاق فکر انیمیشن ستاد ارائه دهند.
در بخش دیگری از نشست، امیررضا مافی، مدیر مرکز انیمیشن حوزه هنری انقلاب اسلامی، از برنامهریزی برای تعیین اهداف مشخص، تبیین منابع معاونت علمی و سایر نهادهای مرتبط، و تعریف مسیر همکاری مشترک میان دستگاهها سخن گفت.
وی همچنین ضرورت همافزایی، پرهیز از موازیکاری و تقسیم کار دقیق میان متولیان حوزه انیمیشن و صنایع خلاق را از مهمترین پیشنیازهای توسعه این صنعت عنوان کرد.
این کارگروه با مأموریت اجرای راهبرد ۴ بند ۶ سند ملی فناوریهای فرهنگی و نرم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با محوریت معاونت علمی و فناوری شکل گرفته است.
در پایان نشست نیز مقرر شد کمیتههای تخصصی جدید، مسئولیت اجراییسازی مصوبات را برعهده گیرند و خروجی نخستین مرحله اقدامات خود را تا یک ماه آینده در نشست بعدی ارائه کنند.
همچنین در این نشست، موضوع تقسیم کار میان ستاد فناوریهای نرم و بنیاد ملی پویانمایی و نحوه مشارکت فعالان این حوزه در رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین ۲» نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.