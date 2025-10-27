به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از افزایش کلی آمار عملیات‌های مهار آتش ابراز نگرانی کرد و گفت: در ماه گذشته، ۶ هزار و ۷۲۳ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد، که یک هزار و ۵۵ مورد از آن منجر به اعزام گروه‌های عملیاتی برای مهار آتش یا امداد و نجات از ۲۸ ایستگاه فعال شهر اصفهان شده است.

محمد شریعتی افزود: از مجموع اعزام‌ها در ماه گذشته، ۴۳۰ مورد مربوط به عملیات‌های مهار آتش بوده که در مقایسه با مهرماه سال گذشته افزایش هشت درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین حریق منازل مسکونی در این مدت ۵۴ مورد بوده که درمقایسه با مشابه سال گذشته افزایش نگران‌کننده ۱۳۵ درصدی داشته است.

شریعتی گفت: آتش‌سوزی وسایل نقلیه موتوری هم ۳۹ مورد گزارش شده، که از مهر ماه سال قبل، کمتر شده است.

وی اضافه کرد: آتش‌سوزی مراکز تجاری و صنعتی کاهش هشت درصدی و حوادث