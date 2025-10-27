برای شهردار معزول و محبوس استانبول به اتهام جاسوسی حکم بازداشت صادر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، دادستانی کل استانبول برای اکرم امام اوغلو و همچنین نجاتی اوزکان مدیر ستاد انتخاباتی وی و مردان یانارداغ مدیر شبکه خبری "تله-1"، که به اتهام فساد مالی و جعل اسناد رسمی در زندان بسر می برند به اتهام «جاسوسی» نیز حکم بازداشت صادر کرد.

بر اساس اطلاعات بدست آمده اکرم امام اغلو در بازپرسی ها در رابطه با برنامه پیام رسان "ویکر می" که گفته می شود اطلاعات محرمانه از طریق آن به کشورهای خارجی ارسال می شده است گفت این اولین باری است که نام این برنامه را می‌شنود وهیچوقت این برنامه را نداشته است .

دفتر دادستانی کل استانبول اعلام کرد اسناد دیجیتال متعلق به حسین گون، مظنونی را که چهارم ژوئیه به اتهام جاسوسی دستگیر شد، بررسی کرده و مشخص شده است که وی در فعالیت‌های جاسوسی برای کشورهای خارجی مشارکت داشته، ارتباطات خود را از طریق تلفن‌های رمزگذاری شده برای حفظ محرمانگی انجام داده و ناآرامی‌های داخلی در کشورهای مختلف را تأمین مالی کرده است.

دادستانی کل استانبول پروندۀ امام اوغلو و دو نفر دیگر را جهت رسیدگی و تصمیم گیری برای محاکمه به دادگاه ارسال کرده است.