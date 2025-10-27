سی‌ودومین نشست کمیته راهبری طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها، نمایندگان برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست دو تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست با دانشگاه تهران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به امضا رسید.

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها، هدف از این تفاهم‌نامه‌ها را ارتقای دانش و مهارت، توسعه معیشت‌های پایدار و تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی در مناطق تالابی بیان کرد و بر نقش همکاری‌های بین‌بخشی در حفاظت از تالاب‌ها تأکید نمود.

در تفاهم‌نامه نخست، سازمان حفاظت محیط‌زیست و دانشگاه تهران برای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج دانش زیست‌محیطی میان جامعه دانشگاهی همکاری خواهند کرد.

تفاهم‌نامه دوم نیز با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توانمندسازی جوامع محلی و توسعه معیشت‌های سازگار با اکوسیستم‌های تالابی امضا شد.

در ادامه نشست، خورشید عالم، معاون نماینده مقیم UNDP در ایران، اجرای طرح حفاظت از تالاب‌ها را اقدامی ارزشمند در زمینه حفظ اکوسیستم‌های طبیعی دانست و بر تداوم همکاری‌های مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و برنامه توسعه ملل متحد تأکید کرد.

همچنین مهری اثناعشری، مدیر ملی طرح، گزارشی از عملکرد فاز جدید پروژه ارائه داد و از امضای ۸ تفاهم‌نامه همکاری، برگزاری ۱۰ کارگاه ظرفیت‌سازی، و انتخاب ۹۰ روستا به‌عنوان پایلوت معیشت‌محور خبر داد.

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و UNDP و با حمایت مالی دولت ژاپن در حال اجراست و هدف آن تقویت ظرفیت‌های ملی، آموزش جوامع محلی و حفاظت پایدار از اکوسیستم‌های تالابی کشور است.