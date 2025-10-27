پخش زنده
در نخستین گردهمایی مسئولان فرهنگی و مسئولیت اجتماعی فدراسیونهای ورزشی کشور در اصفهان از طرح ملی هما رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در این گردهمایی گفت: طرح ملی هما (هویت ملی، معنویت و مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفهای)، با هدف نهادینه سازی رویکرد فرهنگی و اخلاق مدارانه نسل جوان ورزشکار و شناخت آنان از هویت ملی و معنوی و مسئولیت پذیری در جامعه طراحی شده است.
سیدمحمد طباطبایی افزود: این طرح ملی به عنوان یک طرح جامع برای الگوی سبک زندگی ورزشکاران جوان که در آینده به عنوان طلایه داران ورزش کشور در عرصههای ملی و بین المللی هستند طراحی شده است.
وی ادامه داد: دکترین فرهنگی ورزش کشور بر اساس فرمایش حضرت امام خمینی (ره) و منویات رهبر معظم انقلاب و با استفاده از نقشه راه فرهنگی و نظام نامه فرهنگی ورزشی کشور شکل گرفته است و به زودی با استفاده از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و ورزشی کشور، سند جامع فرهنگی و دانش بنیان ورزش کشور تدوین میشود.
طباطبائی با تأکید بر اهمیت همافزایی میان نهادهای فرهنگی ورزشی گفت: هدف اصلی این گردهمایی، تبیین سیاستهای فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، تبادل تجربه میان فدراسیونها و تقویت مسئولیت اجتماعی ورزش در سطح ملی است.
گردهمایی مسئولان فرهنگی و مسئولیت اجتماعی فدراسیونهای ورزشی کشور، هفتم و هشتم آبان، به میزبانی ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان و باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان برگزار میشود.