استاندار خوزستان در پیامی ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت : ولادت بانوی قهرمان صبر و وفا، حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار بر تمامی دلسوزان عرصهٔ سلامت و خدمت، خاصه جامعهٔ پرستاری استان بزرگ خوزستان مبارک باد.
وی افزود : حضرت زینب (س) اسوهٔ ایثار، آگاهی و رسالت در سختترین شرایط بودند و پرستاران غیور این مرز و بوم، با الهام از این اسوهها، در خط مقدم خدمترسانی و پاسداری از سلامت مردم، حماسهآفرینی میکنند.
استاندار خوزستان در این پیام خاطر نشان کرد : این مناسبت فرخنده را به همهٔ پرستاران زحمتکش، به ویژه قهرمانانی که در دوران دفاع مقدس، مقطع جنگ دوازدهروزه و همچنین در اوج همهگیری کرونا جانفشانی کردند، تبریک و تهنیت میگویم و برای همگان سلامتی، سربلندی و موفقیت آرزومندم.