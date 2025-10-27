به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت : ولادت بانوی قهرمان صبر و وفا، حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار بر تمامی دلسوزان عرصهٔ سلامت و خدمت، خاصه جامعهٔ پرستاری استان بزرگ خوزستان مبارک باد.

وی افزود : حضرت زینب (س) اسوهٔ ایثار، آگاهی و رسالت در سخت‌ترین شرایط بودند و پرستاران غیور این مرز و بوم، با الهام از این اسوه‌ها، در خط مقدم خدمت‌رسانی و پاسداری از سلامت مردم، حماسه‌آفرینی می‌کنند.

استاندار خوزستان در این پیام خاطر نشان کرد : این مناسبت فرخنده را به همهٔ پرستاران زحمتکش، به ویژه قهرمانانی که در دوران دفاع مقدس، مقطع جنگ دوازده‌روزه و همچنین در اوج همه‌گیری کرونا جان‌فشانی کردند، تبریک و تهنیت می‌گویم و برای همگان سلامتی، سربلندی و موفقیت آرزومندم.