رقابت‌های روز چهارم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو 2025 در سه وزن امروز دوشنبه پنجم آبان پیگیری شد که سعیده نصیری و مهران برخورداری در اوزان 46- کیلوگرم آقایان و 80- کیلوگرم بانوان به روی شیاپ چانگ رفتند اما نتوانستند مدالی کسب کنند.



در وزن 80- کیلوگرم نیز 56 تکواندوکار وزن‌کشی کردند و نماینده کشورمان در نخستین مبارزه خود به مصاف «سوهان» از جزایر موریس رفت و 2 بر صفر پیروز شد؛ سپس برابر «مارتینهو» از پرتغال به میدان رفت و با همین نتیجه به برتری دست یافت و در مرحله یک هشتم مقابل «جسوربک جایسانوف» بازیکن عنواندار ازبکستانی به روی شیاپ چانگ رفت و موفق شد 2 بر یک پیروز و راهی دور بعدی شود. در مرحله یک چهارم برخورداری برابر «کیوژانگ ژیانگ» از چین مبارزه کرد و 2 بر صفر باخت و حذف شد.

در وزن 46- کیلوگرم با حضور 47 تکواندوکار، سعیده نصیری دور نخست با «آنا دی کاستا» از تیمور شرقی مبارزه کرد و 2 بر صفر به برتری رسید و سپس با «مینایا اکبروا» از جمهوری آذربایجان دیدار کرد و برابر دارنده نقره جهان دو بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعدی شد. وی برابر «جایز باست» نایب قهرمان نوجوانان جهان 2 بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

تا به اینجا تنها مهدی حاجی موسایی در وزن 63- کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره برای ایران شده است.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.