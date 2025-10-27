پخش زنده
امروز: -
مهران برخورداری و سعیده نصیری دو نماینده ایران در روز چهارم رقابت های تکواندو قهرمانی جهان چین 2025 با قبول شکست برابر حریفان از دور رقابت ها کنار رفتند.
در وزن 80- کیلوگرم نیز 56 تکواندوکار وزنکشی کردند و نماینده کشورمان در نخستین مبارزه خود به مصاف «سوهان» از جزایر موریس رفت و 2 بر صفر پیروز شد؛ سپس برابر «مارتینهو» از پرتغال به میدان رفت و با همین نتیجه به برتری دست یافت و در مرحله یک هشتم مقابل «جسوربک جایسانوف» بازیکن عنواندار ازبکستانی به روی شیاپ چانگ رفت و موفق شد 2 بر یک پیروز و راهی دور بعدی شود. در مرحله یک چهارم برخورداری برابر «کیوژانگ ژیانگ» از چین مبارزه کرد و 2 بر صفر باخت و حذف شد.
در وزن 46- کیلوگرم با حضور 47 تکواندوکار، سعیده نصیری دور نخست با «آنا دی کاستا» از تیمور شرقی مبارزه کرد و 2 بر صفر به برتری رسید و سپس با «مینایا اکبروا» از جمهوری آذربایجان دیدار کرد و برابر دارنده نقره جهان دو بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعدی شد. وی برابر «جایز باست» نایب قهرمان نوجوانان جهان 2 بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.
تا به اینجا تنها مهدی حاجی موسایی در وزن 63- کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره برای ایران شده است.
بیستوهفتمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.