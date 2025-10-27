پخش زنده
امروز: -
وزارت فوائد عامه افغانستان از انتقال نخستین بار فرآوردههای سوختی از مسیر ریلی خواف - هرات خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت فوائد عامه افغانستان امروز در بیانیهای اعلام کرد: برای نخستین بار، بیست واگن گازوئیل «۰۲» به وزن هزار و صد و بیست تن که متعلق به یک شرکت خصوصی است از مسیر خط آهن خواف- هرات، شب گذشته وارد ایستگاه «روزنک» هرات شد.
در این بیانیه آمده است: وزارت فوائد عامه افغانستان تلاش میکند با اجرای برخی طرحها و توسعه شبکه خط آهن در افغانستان، شرایط مناسبی را برای انتقالات و تسهیلات بیشتر برای تاجران فراهم کند.
محمد اشرف حق شناس سخنگوی وزارت فوائد عامه افغانستان نیز اعلام کرد: این محموله گازوئیل از ایران به بازار افغانستان برای تامین سوخت ارسال شده است. به گفته وی، این اقدام نقش مهمی در تسهیل واردات و کاهش هزینههای حمل و نقل در حوزه انرژی این کشور خواهد داشت.
چندی قبل استاندار هرات نیز بر استفاده از راه آهن خواف- هرات برای انتقال مواد سوخت تاکید کرده بود تا روند واردات تسهیل شود و هزینهها کاهش یابد.
وزارت فوائد عامه افغانستان قبل از این اعلام کرده بود تلاشها برای فراهم شدن زمینههای انتقال مسافر از مسیر خط آهن خواف - هرات ادامه دارد.
خط آهن خواف - هرات که هم اکنون نیز بخشی از تجارت و ترانزیت کالا از این مسیر انجام میشود، ظرفیت انتقال سالانه شش میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر را دارد.
حکومت افغانستان همواره بر ارتقای ظرفیتهای این خط آهن به منظور فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای انتقال کالا تاکید کرده است.