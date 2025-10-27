از اول دی ماه؛
صورتحساب الکترونیکی مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد خطاب به صاحبان کسب و کار گفت: از اول دی ماه صورتحساب الکترونیکی مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور مالیاتی استان به اجرای مرحله جدید قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ابتدای دیماه ۱۴۰۴خبرداد و گفت: بر اساس بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از این تاریخ صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی خواهند بود و مؤدیان باید از هماکنون نسبت به آمادگی کامل برای ورود به این مرحله اقدام کنند.
فرخان به دادمحوری بودن رویکرد سامانه مودیان اشاره کرد و افزود: این اقدام هوشمندسازی شفافیت بخشی فرآیند فعالیتهای مودیان مالیاتی را به همراه دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اضافه کرد: در راستای تسهیل حسابرسی سیستمی اظهارنامههای مالیات بر ارزشافزوده در فصلهای تابستان و پاییز سال آینده، مؤدیان موظفاند اطلاعات مربوط به معاملات خارج از سامانه مؤدیان را از طریق بخش اظهارنامه پیشفرض در کارپوشه اختصاصی خود بارگذاری کنند.
فرخان گفت: این اطلاعات بهصورت سیستمی در اظهارنامه درج خواهد شد.
وی تبیین و تشریح این مرحله از اجرای قانون در سامانه امور مالیاتی یادآور شد و افزود: فایلهای نمونه فهرست معاملات جهت بارگذاری در سامانه، از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir در دسترس مؤدیان محترم قرار دارد.