به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ، یکی از درخواست‌های مکرر سامانه پیام‌های شهروندی در خصوص رفع نواقص خط ۳ مترو تهران، راه اندازی دسترسی ضلع شمال غربی ایستگاه میرزای شیرازی بود که این مهم به موجب افزایش سرعت عملیات اجرایی طرح در سال جاری، هم اکنون محقق شده و به این ترتیب روند تردد مسافران در سکو‌های ایستگاه مذکور از این پس تسهیل خواهد شد.

تکمیل و ساخت مسیر دسترسی جدید ایستگاه میرزای شیرازی با نصب ۲ دستگاه پله برقی همراه بود. همزمان با بهره برداری از این دسترسی، هواساز نیم تونل شرقی ایستگاه میرزای شیرازی هم احداث، تجهیز و آغاز به کار کرده است تا موضوع سطح کیفی تهویه ایستگاه نیز ارتقاء یابد.

از طرف دیگر، ایستگاه محمدیه در خط ۷ مترو صاحب ۴ دستگاه پله برقی جدید شده است؛ این امر کمک شایان توجهی به سهولت رفت آمد مسافران پرشمار ایستگاه مورد نظر می‌کند. تا پیش از این ۱۲ دستگاه پله برقی در بخش مربوط به خط ۷ ایستگاه میدان محمدیه فعال بوده که با اضافه شدن ۴ دستگاه پله برقی جدید، تعداد آنها به ۱۶ دستگاه رسیده است.

ایستگاه میدان محمدیه یک ایستگاه تقاطعی بین خطوط یک و ۷ به شمار آمده و در ۲ سال اخیر، افزایش تعداد پله برقی‌های آن به طور مکرر توسط شهروندان درخواست شده بود.