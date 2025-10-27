نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۵ میلیارد ریال از ناحیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تجهیز فرهنگسرا‌های شهر‌های نمین و عنبران با هدف رونق برنامه‌های اهالی فضل و هنر اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی نیکزاد گفت: روز گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان نمین، اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز فرهنگسرا‌های نمین و عنبران مطرح شد، پیش‌تر مقرر شده بود ۱۰۰ میلیارد ریال به این منظور اعتبار تامین شود.

وی افزود: طبق مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز فرهنگسرا‌های هر دو شهر تامین شده که به زودی پرداخت خواهد شد و این امر اتفاق خوبی در حوزه کار فرهنگی است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهرت عنبران به عنوان شهر ملی گلیم، گفت: نمادی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل برای تقویت و معرفی بیشتر این شهر، صنایع دستی در جاده اصلی نصب شده، اما اهالی اصرار داشتند که نماد در وسط شهر ایجاد شود، از این رو موضوع با معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرح شد و قرار است این موضوع هم عملیاتی شود.

نیکزاد ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با توجه به ترک تشریفات که از ناحیه استانداری اردبیل اعمال خواهد شد، نماد یاد شده را در مدت زمان کوتاهی در مرکز شهر عنبران نصب خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با هدف خروج شهر ملی گلیم از بن‌بست ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار ملی برای احداث جاده پیلازیر اختصاص داده شد، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیمانکار پروژه را مشخص کرد و کار اجرایی به زودی آغاز خواهد شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی هچنین از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تامین روشنایی بین شهر‌های عنبران و نمین خبر داد و اظهار امیدواری کرد با تحقق این مصوبات، شهر ملی گلیم، گام‌های بلندی در مسیر توسعه و آبادانی بیشتر بردارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مهران امانی، فرماندار نمین مردادماه امسال اعلام کرد ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری نمین از یک و نیم سال قبل افتتاح شده، اما سالن آن هنوز تجهیز نشده است و تجهیز سالن برای برگزاری برنامه‌های متنوع و استفاده اهالی فرهنگ و هنر مستلزم تامین اعتبارات ملی است.