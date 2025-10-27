پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بافق: مأموران پاسگاه کوشک شهرستان بافق، ۹ تن چوب قاچاق را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمد یاوری گفت: مأموران پاسگاه کوشک شهرستان بافق هنگام کنترل محورهای ورودی به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی لازم و بازرسی از کامیون ۹ تن محموله چوب که فاقد مجوز قانونی بود و به صورت قاچاق حمل میشد کشف شد.
سرهنگ یاوری گفت: در این خصوص ضمن هماهنگی قضائی، محموله تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان و متهم پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.