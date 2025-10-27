به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این هواپیمای ایرانی با دو موتور ۱۷۵۰۰ پوندی و با بیشینه وزن برخاست ۴۹ هزار کیلوگرم توانایی حمل ۱۲ هزار کیلوگرم بار را با برد پروازی ۴۵۰۰ کیلومتر دارد.

معاون وزیر دفاع با بیان اینکه این هواپیما با خوداتکایی صد در صدی ایرانی طراحی وساخته شده است، گفت: ساخت و طراحی این هواپیما در بستر منطقه ویژه صنایع هوایی شاهین شهر و به مدت ۱۰ سال اتفاق افتاده است.

امیر سرتیپ خواجه فرد افزود: حالا تولید انبوه این هواپیما فرصتی برای رشد شرکت‌های دانش بنیان مشارکت کننده در ساخت آن خواهد بود.

وی گفت: تا پیش از این، این هواپیما با مجوز کارخانه تولید کننده و از این به بعد با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری برای انجام آزمون‌های گواهینامه‌ای در آسمان پرواز می‌کند.

معاون وزیر دفاع افزود: هواپیمای سیمرغ پس از انجام صد سورتی پرواز تا یک سال آینده گواهینامه پرواز را برای حضور در صنعت حمل و نقل هوایی کشور برای جابجایی بار کسب می‌کند.