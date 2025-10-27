صعود ملی پوش قزوینی به مرحله یکچهارم نهایی تکواندو قهرمانی جهان
مهران برخورداری ملیپوش قزوینی در رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان چین موفق شد با غلبه بر حریف ازبکستانی خود به مرحله یکچهارم نهایی راه یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم و در دور یکهشتم نهایی، برخورداری با نتیجه ۲ بر ۱ جسوربک جایسانوف از ازبکستان را شکست داد. این دیدار در سه راند برگزار شد که در آن برخورداری در راند اول با نتیجه ۶–۴ و در راند سوم با نتیجه ۴–۱ به پیروزی رسید؛ راند دوم با نتیجه ۵–۳ به سود نماینده ازبکستان پایان یافت.
با این پیروزی، برخورداری یکی از امیدهای ایران برای کسب مدال در این رقابتها باقی ماند.