رییس شورای اسلامی شهر دزفول با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن تفاهم نامه امضا شده میان دزفول، یزد و کرمان برای توسعه گردشگری مقاومت گفت: شهرداری تهران نیز برای پیوستن به این تفاهم نامه اعلام آمادگی کردهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسن پرآور با بیان اینکه تفاهمنامه سهجانبه «گردشگری مقاومت» بین شهرهای کرمان، دزفول و یزد چندی پیش با حضور جمعی از مسوولان این شهرها طی آیین در گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به امضا رسید ، بیان کرد: ابعاد مختلف این تفاهم نامه باید توسط کمیسیونهای مختلف شورای اسلامی شهر دزفول ارزیابی و راهکارهای عملی برای اجرایی شدن و رفع نواقص آن تدوین شود.
وی دزفول را پایتخت مقاومت ایران اسلامی دانست و افزود: ابراز علاقه شهرهای مختلف برای پیوستن به این تفاهم نامه و توسعه گردشگری مقاومت نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی بلند مدت در این زمینه است.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه ظرفیتهای گردشگری دزفول در کشور زبانزد است، گفت: دزفول ظرفیتهای بی بدیلی در بخش تاریخی، علمی، طبیعی، درمانی و مقاومت دارد که باید این ظرفیتها به خوبی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با تجلیل از برگزاری مستمر کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر دزفول ابراز امیدواری کرد فعالیتهای این شورا منجر به گره گشایی از مسایل شهر شود.
رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر دزفول نیز گفت: امضای تفاهم نامه گردشگری مقاومت میان دزفول، کرمان و یزد به پیشنهاد و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد و پس از رایزنیهای مختلف با شهرهای مختلف کشور انجام شد.
مذاکراتی با بعلبک لبنان برای پیوستن به محور گردشگری مقاومت در حال انجام است
حجت الاسلام نمازی توجیه افکار عمومی و منتقدان امضای تفاهم نامه میان شهرهای دزفول، کرمان و یزد را ضروری دانست و گفت: کار رسانهای لازم در دزفول برای تبیین ابعاد تفاهم نامه گردشگری مقاومت میان دزفول، یزد و کرمان انجام نشده است.
وی با بیان اینکه غزه و بعلبک لبنان، شهرهای مقاومت دنیای اسلام هستند، افزود: مذاکرات اولیه با فعالان بعلبک لبنان برای افزودن به محور مقاومت گردشگری انجام شده است و برخی شهرهای دیگر از جمله تهران نیز برای پیوستن به این تفاهم نامه اعلام آمادگی کردهاند.
رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر دزفول گفت: غزه پایتخت مقاومت جهان اسلام است ولی شرایط غزه به گونهای است که هیچ گونه دسترسی به آنجا وجود ندارد و امکان رایزنی و مذاکره با مسوولان آن برای افزوده شدن به این تفاهم نامه نیست.
وی بزرگداشت چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول در تقویم رسمی کشور را الگویی در کشور دانست و افزود: بزرگداشت چهارم خرداد موجب شد تا شهرهای دیگر نیز فعالیتهای گستردهای برای معرفی ظرفیتهای دفاع مقدس و مقاومت خود آغاز کنند.
حجت الاسلام نمازی گفت: تفاهم نامه مشترک گردشگری مقاومت میان شهرهای دزفول، یزد و کرمان با هدف همکاری مشترک و یکپارچه با تاکید بر گردشگری مقاومت و توسعه زیرساختهای گردشگری و صنایع دستی به منظور ایجاد پل گردشگری و علمی میان این سه شهر است.
وی افزود: ایجاد گفتمان مقاومت در کشور، تقویت صنایع دستی بومی با محوریت صنایع مرتبط با مقاومت، معرفی ظرفیت گردشگری سه شهر به گردشگران داخلی و خارجی و همچنین همکاری و مشارکت در برگزاری همایشهای علمی و فرهنگی بخشی از مفاد این تفاهم نامه است.