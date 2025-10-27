پخش زنده
فرمانده انتظامی میامی از کشف ۱۲۳۵ لیتر آب اکسیژنه قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ سيد مهدي موسوي گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا،ماموران یگان امداد شهرستان میامی به یک دستگاه خودروی نیسان آبی رنگ مشکوک شدند و برای بررسیهای بیشتر آن را متوقف کردند
وی افزود: در این بازرسی، ۱۹ گالن ۶۵ لیتری پروکسید آب اکسیژنه قاچاق کشف کردند.
سرهنگ موسوی ادامه داد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند.
به گفته وی، راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.