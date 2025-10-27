به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمد آقامیری با اشاره به کاهش ترافیک معابر جنوب غرب پایتخت با بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح میدان فتح، گفت: مرحله اول تا چهارم این طرح در ایام اخیر افتتاح شده و مرحله پنجم یا به عبارتی آخر آن تا پایان آبان آماده بهره‌برداری خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: ساکنان و معتمدان محلات این منطقه در مورد اثرگذاری اجرای این طرح بر ترافیک آن محدوده، گزارشات روزانه به ما ارائه می‌دهند و به اذعان آنها تاثیر بسیار خوبی بر کاهش ترافیک داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اقدامات فنی و عمرانی خوبی در این طرح انجام شده است، خاطرنشان کرد: اگر مرحله پنجم طرح در محور شمال به جنوب از میدان آزادی به میدان فتح به بهره‌برداری برسد، قطعاً اثرگذاری آن بر کنترل ترافیک بیشتر خواهد بود.

آقامیری با اعلام اینکه تا پایان سالمرحله اول آزادراه شهید شوشتری به طول ۹ کیلومتر افتتاح خواهد شد، گفت: برای اجرای فاز دوم این طرح هنوز با سازمان محیط زیست به توافق نرسیده‌ایم؛ ۶ کیلومتر از این مسیر از سرخه حصار عبور می‌کند که سه طرح مختلف برای اجرای این مسیر به سازمان محیط زیست ارائه دادیم، اما مورد تأیید قرار نگرفت.

وی یادآور شد: اگر این موافقت صورت می‌گرفت در طول دو سال اخیر مرحله دوم آزادراه شهید شوشتری را نیز اجرا می‌کردیم و این طرح را به نتیجه می‌رساندیم؛ چراکه در مسیر این آزادراه نه معارض تأسیساتی دارد و نه معارض ملکی.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که اجرا نکردن مرحله دوم باعث نیمه‌کاره ماندن و نقص در مرحله اول نخواهد شد، اعلام کرد: مرحله اول این طرح به بزرگراه هجرت متصل خواهد شد و اجرا نکردن مرحله دوم، خللی در تکمیل مرحله اول آن ایجاد نمی‌کند.