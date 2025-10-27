رمضی مسئول توسعه ورزش کارگری غرب آسیا شد
جواد رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری ایران به عنوان مسئول توسعه ورزش کارگری منطقه غرب آسیا، منصوب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، برونو مولئا رئیس فدراسیون جهانی ورزش کارگری در حکمی، جواد رمضی، رئیس فدراسیون ورزش کارگری ایران را به عنوان مسئول توسعه ورزش کارگری منطقه غرب آسیا منصوب کرد.
در این حکم آمده است: از طرف کمیته اجرایی CSIT، مفتخرم به اطلاع شما برسانم که وظیفه ترویج CSIT در منطقه غرب آسیا به شما محول شده است. هدف از این ماموریت، توسعه و گسترش بیشتر ارزشهای CSIT به عنوان یک کنفدراسیون بینالمللی است که ورزش را به عنوان وسیلهای برای سبک زندگی سالم و همبستگی اجتماعی اشاعه میدهد.
ماموریت شما شامل بیشتر دیدهتر شدن CSIT در سراسر منطقه غرب آسیا، حمایت از جذب اعضای جدید و شناسایی مکانها و سازماندهندگان بالقوه برای میزبانی رویدادهای شاخص ما، مانند بازیهای جهانی و مسابقات قهرمانی تک رشتهای خواهد بود. ما اطمینان داریم که مشارکت شما در این کار به تقویت حضور CSIT در منطقه و تشویق مشارکت با سازمانهای ورزشی مردم نهاد که اصول و اهداف ما را به اشتراک میگذارند، کمک خواهد کرد.