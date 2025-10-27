به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،در پی وقوع زلزله ۴.۴ ریشتری شب گذشته در نهاوند؛ مدیر کل مدیریت بحران استان با بیان اینکه این زلزله خوشبختانه تلفات جانی نداشته است گفت: خسارات جزیی در برخی واحد‌های بازسازی نشده شهری و روستایی در نهاوند وارد شد که با تسهیلاتی که از طرف بنیاد مسکن استان در نظر گرفته می‌شود خسارات پرداخت خواهد شد.

حمید پورحسینی افزود: امروز هم گروه‌های ارزیاب از فرمانداری؛ استانداری و بنیاد مسکن به نهاوند اعزام شدند تا شرایط را از نزدیک بررسی کنند.

صاحبان واحد‌هایی که بازسازی نشده‌اند بخصوص شهرستان های؛ نهاوند؛ رزن و درگزین که روی گسل زلزله واقع شدند؛ می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن از تسهیلات بهره‌مند شوند و به نوسازی و مقاوم سازی واحد‌های خود اقدام کنند.