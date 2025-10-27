پخش زنده
جمعی از کارکنان و مسئولان استان با حضور در گلزار شهدای همدان به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل پدافند غیرعامل استان گفت: شعار هفته پدافند غیر عامل را تاب آوری زیر ساختها و پایداری اجتماعی عنوان کرد و افزود: مردم باید هرچه بیشتر با حوزههای مختلف پدافند غیرعامل آشنا شده و در زندگی روزمره آن را نهادینه کنند.
علیرضا ثابت مقدم گفت: ۵ تا ۱۱ آبان هفته نکوداشت پدافند غیرعامل است که در هر روز یک برنامه خاص برای آشنایی مردم و دستگاهها در نظر گرفته شده است.