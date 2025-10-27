پخش زنده
دوره تخصصی آموزش فوتبال با عنوان «فوتبال از نگاهی نو» با حضور ۳۷ نفر از مربیان و داوران فوتبال شهرستان لردگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این دوره آموزشی شرکتکنندگان با آخرین تغییرات قوانین داوری فوتبال، تکنیکهای نوین مربیگری و مباحث تخصصی روانشناسی فوتبال آشنا شدند.
سعادت باغبانی، محسن لایقی و فریبرز جباری به عنوان مدرس در این دوره حضور پیدا کردند.
این دوره با هدف ارتقای دانش فنی و علمی مربیان و داوران فوتبال و برای توسعه ورزش فوتبال شهرستان برگزار شد.