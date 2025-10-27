به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های جهانی کشتی کاراکوجاک با حضور ۲۵ کشور در شهر ماراش ترکیه برگزار شد و شاگردان پهلوان جابر صادق‌زاده با کسب ۳ مدال نقره و یک برنز و با ۶۱ امتیاز نایب قهرمان شدند. ترکیه میزبان مسابقات هم با ۹۰ امتیاز قهرمان شد، جمهوری آذربایجان و قرقیزستان هم به ترتیب با ۴۶ و ۴۲ امتیاز در رده‌های سوم و چهارمی قرار گرفتند.

در این دوره از رقابت رحمان رحیم‌پور (وزن ۷۰ کیلوگرم)، عبدالله شیخ اعظمی (۸۰ کیلوگرم) و مصطفی نجفی (به اضافه ۹۹ کیلوگرم) مدال نقره کسب کردند. حسین خداکرمی هم در ۹۰ کیلوگرم برنز گرفت.

نمایندگان کشور‌های ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، مولداوی، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، هندوستان، ژاپن، بوسنی، رومانی، ایتالیا، مکزیک، پاناما، برزیل، توگو، گامبیا، یونان، مصر، تونس، مغولستان، ساحل عاج، ونزوئلا و لیتوانی در این پیکار‌ها حضور داشتند.

ترکیب تیم ملی کشتی پهلوانی کشورمان به این شرح است:

۶۰ کیلوگرم: مهدی ویسی

۶۵ کیلوگرم: احمدرضا رحیم‌نیا

۷۰ کیلوگرم: رحمان رحیم‌پور

۷۵ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار

۸۰ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی

۸۵ کیلوگرم: محسن مصطفوی

۹۰ کیلوگرم: حسین خداکرمی

به اضافه ۹۰ کیلوگرم: مصطفی نجفی

کادر فنی: پهلوان جابر صادق‌زاده (سرمربی)، نادر صدیقی (مربی) و فرهاد نفرزاده (سرپرست).