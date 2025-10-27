پخش زنده
مهلت ثبتنام در نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی تا دهم آبان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: علت تمدید مهلت نام نویسی این جشنواره را مشکلات فنی سامانه ثبتنام و تأخیر در بارگذاری فرمها عنوان کرد.
شفائی با اشاره به مصوبه تازه شورای سیاستگذاری جشنواره گفت: برای فراهم شدن امکان حضور همه علاقهمندان به هنر نمایش و در پی اختلالات ایجاد شده در فرآیند ثبتنام، مهلت ثبتنام در نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر استان تا دهم آبان تمدید میشود.
وی به نقل از، دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر استان با تأیید این تصمیم افزود: تاکنون هشت اثر صحنهای و چهار اثر خیابانی موفق به ثبتنام شدهاند که انتظار میرود با تمدید زمان، تعداد بیشتری از گروههای نمایشی بتوانند آثار خود را بارگذاری و در جشنواره شرکت کنند.
بازبینی آثار در روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبانماه بهصورت حضوری انجام خواهد شد و شرط اصلی حضور گروهها در جشنواره، داشتن مجوز اجرای عمومی و تأیید شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستانهاست.