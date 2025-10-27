به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات شنا ماده ۱۰۰ متر پروانه در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، محمد مهدی غلامی در دسته ۲ خط ۴ با زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به عنوان نفر اول به فینال این ماده راه پیداکرد. یاشار سلیمانی در دسته ۵ خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه در مرحله مقدماتی به کار خود پایان داد.

۳۶ شناگر در این ماده رقابت کردند.

همچنین مسابقات شنا در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت ادامه یافت و پارسا شهشهانی تنها نماینده ایران در این ماده در دسته ۱ خط ۳ با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه به عنوان نفر دوم به فینال راه یافت.

۲۸ شناگر در این ماده رقابت کردند.

در ادامه این مسابقات، امروز دانیال جهانگیری در ماده ۴۰۰ متر آزاد از ساعت ۱۱:۰۷ و تیم ایران در ماده ۴در ۱۰۰ متر آزاد تیمی از ساعت ۱۱:۴۹ دقیقه رقابت دارند.