به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: برخورد دو دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ و کامیون در اتوبان کرج قزوین بعد از پل حصارک رخ داد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۱۹،۶،۲ به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی سمیعی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در اثر برخورد با خودروی کامیون،منجر به مصدوم شدن راننده خودرو ۲۰۷ که جوانی ۳۵ ساله بود شد با تلاش آتش نشانان فرد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی بیان کرد:برای امداد رسانی به این حادثه سیزده نفر نیروی عملیاتی به انضمام پنج دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.