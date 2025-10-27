پخش زنده
امروز: -
درمانگاه شبانهروزی و مرکز جراحی محدود حضرت زینب(س) با زیربنای بیش از سههزار مترمربع در شش طبقه، بهعنوان یکی ازطرحهای شاخص حوزه سلامت در زنجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛این درمانگاه، مجهز به بخش اورژانس شبانهروزی، داروخانه، آزمایشگاه تخصصی و مرکز تصویربرداری شامل دستگاههای رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی است. همچنین کلینیکهای تخصصی دندانپزشکی، قلب، زنان و مامایی، اطفال و نوزادان، ریه، غدد، کلیه و مغز و اعصاب در این مجموعه فعال خواهند بود.
در مرکز جراحی روزانهی این درمانگاه، پنج اتاق عمل با تجهیزات مدرن و استانداردهای روز دنیا برای انجام جراحیهای عمومی، چشم، مغز و اعصاب، ارتوپدی، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، زنان، و همچنین جراحیهای لاپاراسکوپی و آرتروسکوپی در نظر گرفته شده است.
بخش مشاورههای بیهوشی قبل از عمل با امکانات دقیق و پیشرفته انجام میشود تا ایمنی بیماران به حداکثر برسد. وجود ۲۰ تخت بستری و یک تخت ICU نیز نشاندهندهی آمادگی کامل این مجموعه برای خدمات درمانی شبانهروزی و در شرایط ویژه است.
با بهرهبرداری از این طرح بزرگ، گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت، توسعه خدمات تخصصی و بهبود زیرساختهای پزشکی استان زنجان برداشته شده است.