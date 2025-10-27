به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی شهید باکری و در رشته شنا، ۳۰ ورزشکار در سه رده سنی زیر ۳۵ سال، بالای ۳۵ سال و فرزندان کارکنان شرکت کردند.

در پایان این دروه از مسابقات که به میزبانی شهرداری شهرکرد برگزار شد، در رده سنی زیر ۳۵ سال بشیر احمدی، رضا بیگی و سینا نوریان از شهرداری شهرکرد به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شدند.

در رده سنی بالای ۳۵ سال محمدمهدی شفقت موفق به کسب مقام اول، علی بی باک مقام دوم و سیامک خداوردیان مقام سوم را کسب کردند.

در بخش فرزندان کارکنان پارسا شفقت، مهدی رهنورد و محمدرضا ترکی مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.