به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دبیر سومین دوره مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم، در این نشست گفت: «برای درک چرایی شکل‌گیری این مسابقه باید نگاهی به گذشته و ریشه‌های سلطه‌طلبی آمریکا بیندازیم. در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر، به بهانه داشتن تسلیحات کشتار جمعی به عراق حمله شد و آن جنایت بزرگ رقم خورد که به کشته شدن نزدیک به دو میلیون انسان انجامید. همان زمان، ایران محور شرارت معرفی شد و بسیاری از رسانه‌های غربی و نهاد‌های بزرگ کارتون و کاریکاتور مانند “سندیکای بزرگ” بلافاصله با آثار تصویری به این جریان واکنش نشان دادند.»

شجاعی‌طباطبایی ادامه داد: «در سال ۱۳۹۶، هم‌زمان با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اولین دوره مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم برگزار شد. ما در آن زمان عنوان کردیم که از ترامپ متشکریم، چون چهره واقعی آمریکا را آشکار کرد. او همان دستی بود که از زیر دستکش مخملین بیرون آمد و چهره بی‌پرده نظام سلطه را نشان داد.»

دبیر مسابقه با اشاره به بازتاب گسترده این رویداد اظهار کرد: «در دوره دوم، انتشار آثار و تحلیل‌های مرتبط با مسابقه با واکنش شدید رسانه‌های صهیونیستی روبه‌رو شد. در همین رابطه، مجموعه‌ای از مقالات و آثار در قالب یک کتاب مستند گردآوری شده است. اگر امروز در فضای مجازی چهار کلیدواژه Cartoon Contest و Trumpism را جست‌و‌جو کنید، حجم عظیمی از مطالب منتشرشده را می‌بینید که نشان‌دهنده تأثیرگذاری زبان کارتون و کاریکاتور است.»

او گفت: «در سال ۹۶ هنرمندانی از ۷۵ کشور در این رویداد شرکت کردند و در سال ۹۸ این رقم به ۷۹ کشور رسید. پیش‌بینی ما این است که در دوره سوم، با افزایش نفرت عمومی از سیاست‌های آمریکا، این مشارکت گسترده‌تر هم بشود.

شجاعی‌طباطبایی افزود: «یکی از داوران امسال آقای پیتر نیاوردی، رئیس فدراسیون جهانی کاریکاتور است که حضور او برای مسابقه اعتبار بین‌المللی بالایی ایجاد کرده و باعث مشارکت بسیاری از هنرمندان شاخص دنیا شده است.

شجاعی طباطبایی با اشاره محورهای این جشنواره تصریح کرد: وی از جزئیات بیشتر بخش‌های مختلف سومین دوره مسابقه کارتون و کاریکاتور گفت: دبیرخانه پیگیر سایت ایران کارتن است. ما هفت عنوان در بخش کارتن و کاریکاتور داریم که عناوینی چون نقش ترامپ و مشارکت وی در جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران( برجام، تحریم‌ها، ترور سردار سلیمانی)، حمایت از سیاست‌های جنگ طلبانه (درگیری و تنش در غزه)، نژاد پرستی و مهاجرت، ترامپ مداخله گرایی، ترامپ و جنگ تجاری علیه کشورهای جهانی با تعرفه‌های سنگین، ترامپ و آزادگی مطبوعات، ترامپ و توهم دریافت جایزه صلح و حضور در بهشت مطرح کردیم.

او در پایان گفت: «مهلت ارسال آثار تا ۲۲ آذرماه است و هنرمندان ایرانی و خارجی می‌توانند آثار خود را از طریق سایت مسابقه ارسال کنند. جوایز این دوره در مجموع ۶ هزار یورو است و جوایز ریالی نیز برای هنرمندان داخلی در نظر گرفته شده است. فهرست شرکت‌کنندگان روزانه و حتی ساعتی به‌روزرسانی می‌شود.»