به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بمناسبت پنجم آبان روز شهرستان کبودراهنگ با حضور اقای کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و استاندار همدان و جمعی از مسئولان کشوری و استنای و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: مردم شهرستان کبودراهنگ همیشه پای انقلاب بودند و ایستادگی کردند و خون اهدا شهدا کردند

هاشم کارگرافزود: به دنبال ایجاد نزدیک شدن رابطه سازمان ثبت احوال با مردم و دیجیتالی شدن این امر هستیم.

وی گفت: گواهی ولادت الکترونیکی شده و همچنین گواهی تاهل و وفات هم الکترونیک می شود و گواهی انحصار وراثت هم به الکترونیک در سازمان ثبت احوال انجام میشود.

حجت‌الاسلام نقی باقری امام جمعه، فتح آله توسلی نماینده مردم شهرستان در مجلس و سید ایوب موسوی فرماندارکبودراهنگ به ظرفیت‌ها و نقاط قوت شهرستان در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی و گردشگری اشاره کردند و گفتند برای گسترش این ظرفیت‌ها نیازمند سرمایه گذاری است

ستاندار همدان نیز به پنجم آبان ۵۷ و حماسه کبودراهنگ اشاره کرد و گفت: این واقعه زمینه ساز پیروزی انقلاب میشود که این حماسه نماد غیرت و آزادی خواهی و استقلال طلبی و انقلابی گری مردم این شهرستان است

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای استان در بخش کشاورزی ، معدنی و اقتصادی افزود: باید از تکنولوژی روز و فناوری با استفاده از منابع به بیشترین بهره وری و تولید پایدار برسیم و برنامه‌های استان به این سمت در حال حرکت است همچنین با استفاده بهینه از منابع در همه حوزه‌ها بخصوص در مصرف آب این حوزه را حفاظت کنیم.

وی به حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان غارعلیصدر است که در دنیا نمونه است

در این همایش از نخبگان و برترین‌های علمی، ورزشی و اقتصادی شهرستان کبودراهنگ تجلیل شد