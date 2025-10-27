افزایش دو برابری صدور اسناد «تک برگی» در خراسان رضوی
صدور اسناد «تک برگی» در خراسان رضوی، در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، بیش از دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، نماینده حقوقی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در نیمه اول امسال ۱۸۶ هزار سند مالکیت تک برگ صادر شده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته، ۸۵ هزار و ۵۰۷ مورد بوده است.
جواد رمضان پور با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای آغاز شد، اما برخی از خدمات همچنان به دارندگان آنها ارائه میشد، افزود: امسال با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دارندگان این اسناد (به جز خدمات فرآیند تبدیل) دیگر هیچ خدمات ثبتی دریافت نخواهند کرد.
وی ادامه داد: از این رو تبدیل اسناد دفترچهای به سند تک برگ از مهمترین اولویتهای امسال اداره کل ثبت اسناد و املاک استان است.
نماینده حقوقی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اضافه کرد: ممکن است برای سند دفترچهای که اکنون در اختیار برخی مالکان املاک است، به دلیل آن که غیر حدنگار (فاقد محدوده جغرافیایی) هستند، مشکلات حقوقی ایجاد شود؛ بدین منظور دارندگان این سندها هرچه زودتر باید برای تبدیل شدن به اسناد تک برگ اقدام کنند.
رمضان پور بیان کرد: خراسان رضوی پس از استانهای تهران و اصفهان، بیشترین تعداد اسناد دفترچهای را دارد که سهمیه تکلیفی خراسان رضوی برای امسال، تبدیل وضعیت ۱۳۷ هزار سند دفترچهای است.
وی عنوان کرد: با توجه به همراهی دولت در این مسیر، هزینه تبدیل سند حدود دو میلیون ریال است و کسانی که امسال اقدام به تبدیل سند قدیمی کنند، شامل جریمه دیرکرد نخواهند شد.
سند دفترچهای یا منگولهدار، سندی است که در گذشته برای اثبات مالکیت املاک غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان) توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر میشد و به صورت یک دفترچه چند برگی با پلمب سربی (منگوله) بود که اطلاعات ملک، مالک و معاملات را در بر داشت.