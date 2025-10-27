به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این آیین با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و جمعی از مسئولان استانی و خادمیاران رضوی و مجید الهی راد مدیر کل کمیته امداد استان برگزار شد.

در قالب این رزمایش توسط آستان قدس رضوی و با همکاری نهاد‌های حمایتی در سطح استان تعداد دو هزار بسته گوشت میان نیازمندان توزیع گردید.

در ادامه نماینده ولی فقیه در استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی، تشکیل خادمیاری رضوی را یادگار ارزشمند آن شهید بزرگوار دانست و اظهار کرد: خادمیاران رضوی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، درمانی، معیشتی و ... به نیابت از امام رضا (ع) به مردم و نیازمندان خدمات مختلف را ارائه می‌دهند.