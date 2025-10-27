فرماندار شوش، ظرفیت صنایع دستی این شهرستان را بی نظیر دانست و گفت: صنایع دستی شوش قابلیت صادرات و فروش در کشور‌های منطقه را دارد که متاسفانه دغدغه‌ای در این زمینه میان دستگاه‌های متولی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید صبری پور بیان کرد: امکان ایجاد ۸۰۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم با فعال سازی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی با استفاده از روش‌های خلاقانه و بسترسازی برای نقش آفرینی مردم و فعالان این صنعت در این شهرستان وجود دارد.

وی استفاده از ظرفیت‌های گردشگری شوش برای تولید و اشتغال را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انتظار از دستگاه‌های شهرستان داشتن نگاه باز برای حل مسایل و همچنین تکریم و گره گشایی از مسایل مردم است.

فرماندار شوش با بیان اینکه نمی‌توان جامعه را با تنگ نظری اداره کرد، گفت: طرح بازارچه صنایع دستی با سازه سبک که می‌تواند موجب اشتغال و تولید در این شهرستان شود مورد استقبال و تحسین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان و وزارت میراث فرهنگی قرار گرفت.

وی با تاکید بر آموزش همه فعالان صنفی برای تکریم، جذب و نگهداشت مسافران و گردشگران در شهرستان ادامه داد: امکان ایجاد اشتغال در بخش گردشگری و صنایع دستی شوش با کمترین هزینه و اعتبار وجود دارد که برای دستیابی به این هدف باید تلاش کرد این شهرستان را به مقصد اصلی گردشگری در کشور تبدیل کرد.

شوش از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین شهر‌های باستانی ایران و جهان در ۱۱۵ کیلومتری شمال غربی اهواز قرار دارد.