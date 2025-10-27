امروز: -
دیدار وزیر کشور عمان با علی لاریجانی

«حمود بن فیصل آل البوسعیدی» وزیر کشور عمان صبح امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ - ۱۳:۴۸
