

کارشناس آموزش اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۴ هزار نفر در قالب دوره‌های فنی و مهارتی در مراکز دولتی و آموزشگاه‌های خصوصی استان آموزش دیده‌اند.

تولایی افزود: در بخش دولتی، هم‌اکنون ۱۰ مرکز ثابت آموزشی در سطح استان فعال هستند که با بهره‌گیری از ۱۳۰ کارگاه آموزشی ثابت و بیش از ۱۸۰ کارگاه سیار شهری، روستایی و عشایری به اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی می‌پردازند.

وی ادامه داد: «تعهد آموزشی استان در سال جاری حدود سه میلیون نفرساعت است که تاکنون بیش از نیمی از آن، معادل یک‌ونیم میلیون نفرساعت برای بیش از یازده هزار نفر اجرا شده است.»

این کارشناس افزود: در بخش خصوصی نیز بیش از یک‌هزار و ۲۹۰ آموزشگاه آزاد فنی‌وحرفه‌ای در چهار گروه اصلی صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی دارای مجوز فعالیت هستند که از این تعداد، بخش قابل توجهی فعال بوده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر را آموزش داده‌اند.

کارشناس آموزش اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد با بیان اینکه ۱۸ گروه هدف آموزشی در استان یزد تحت پوشش دوره‌های مهارتی قرار دارند، تصریح کرد: «از اقشار مختلف از جمله کارجویان، دانش‌آموزان، شاغلان صنایع، اصناف، زندانیان، نیرو‌های نظامی، و ساکنان مناطق روستایی و عشایری در این برنامه‌ها بهره‌مند می‌شوند.»

به گفته او، رشته‌های آموزشی در استان متنوع‌اند و از فناوری اطلاعات، صنایع پوشاک و صنایع غذایی گرفته تا گردشگری، مراقبت و زیبایی، صنایع دستی و مهارت‌های فنی و صنعتی را شامل می‌شوند.

تولایی همچنین از چند طرح کلان ملی در حوزه مهارت‌آموزی در حال اجرای استان یاد کرد و گفت: «طرح همنوا با همکاری آموزش و پرورش، امکان استفاده مشترک از تجهیزات و فضا‌های آموزشی را فراهم کرده تا هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای بتوانند آموزش‌های مهارتی را با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر برگزار کنند.»

به گفته وی، پروژه‌ی دیگری با عنوان کارفن نیز در استان در حال اجراست که هدف آن توسعه زیرساخت تولید و فروش بدون کارخانه است. وی افزود: «با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال، کارآموزانی که محصولات مهارتی تولید می‌کنند می‌توانند کالا‌های خود را مستقیماً به بازار عرضه کنند.»

او همچنین از تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل ورزش و جوانان خبر داد و گفت: «در قالب این تفاهم‌نامه، آموزش‌های رایگان مهارتی برای جوانان و اقشار نیازمند در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.»

این کارشناس در پایان با اشاره به وجود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی استان اظهار کرد: «مرکز هتلداری و گردشگری افشار و مرکزی در شهرک صنعتی یزد از جمله فضا‌هایی هستند که قابلیت توسعه و تکمیل برای اجرای آموزش‌های تخصصی در حوزه گردشگری و صنایع را دارند.»