اعلام سیدبندی رقابت های فوتسال جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶
سیدبندی رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات مرحله گروهی مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ به پایان رسید تا به این ترتیب تمامی تیمهای راه یافته به این رقابتها مشخص شوند.
قرعهکشی دور نهایی این رقابتها هفته آینده برگزار خواهد شد. در آستانه قرعهکشی این مرحله از رقابتها سیدبندی این دوره از رقابتها مشخص شده است که به شرح زیر است:
گلدان ۱: اندونزی (میزبان)، ایران، ژاپن، تایلند
گلدان ۲: ازبکستان، ویتنام، افغانستان، عراق
گلدان ۳: کویت، تاجیکستان، عربستان، قرقیزستان
گلدان ۴: استرالیا، لبنان، جمهوری کره، مالزی
شایان ذکر است جام ملتهای آسیا از ۷ تا ۱۸ بهمن در اندونزی برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال ایران که در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۴ به سیزدهمین قهرمانی خود دست یافت، امیدوار است بار دیگر جام قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند و نشان دهد پادشاه فوتسال آسیا است.