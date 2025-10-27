درخواست برای همکاری نهاد‌ها در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی

اسدالله حمزه‌ای، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم با تأکید بر اهمیت همکاری نهاد‌های مختلف، خواستار ورود جدی مجموعه‌های فرهنگی، خیریه و دانشگاهی به عرصه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی شد.

حمزه‌ای با بیان اینکه باور جمعی نسبت به وجود آسیب‌های اجتماعی شرط لازم برای موفقیت در این مسیر است، افزود: گر این باور در ما شکل نگیرد، دستیابی به نتایج مطلوب ممکن نخواهد بود.

جشنواره هنر پیشگیری؛ بستری برای آموزش، بازتوانی و تقویت روابط خانوادگی

زهرا غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان هم، آموزش را عنصر کلیدی در بخش پیشگیری دانست و گفت: در شرایطی که فردی دچار افسردگی می‌شود، احتمال اقدام به خودکشی وجود دارد و این نشانه‌ای از اختلالات روانی است که باید با آموزش و حمایت به موقع کنترل شود.

غلامرضایی با اشاره به رویکرد مثبت جشنواره، خواستار حضور افراد در مرحله بازتوانی شد و افزود: کودکان کار، زنان خودسرپرست و فعالان حوزه معلولیت‌ها می‌توانند الگو‌های موفقی باشند و حضورشان در این رویداد تأثیرگذار خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان با تأکید بر نقش حمایت در ترک اعتیاد گفت: هیچ فردی بدون حمایت موفق به ترک نمی‌شود، اما تجربه نشان داده است که بازگشت به خانواده و اجتماع می‌تواند هویت از دست‌رفته را احیا کند.