آگاهیسازی، علمیسازی، مردمیسازی؛ سهگانه پیشگیری از جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت:آگاهیسازی، علمیسازی و مردمیسازی سه راهکار کلیدی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی است وباید از ظرفیتهای رسانه و هنر در این زمینه استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، فولیان در جلسه هماهنگی جشنواره هنر پیشگیری با اشاره به چالشهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه، تصریح کرد: رویکردهای صرفاً مقابلهای نتوانستهاند مانع رشد آسیبها شوند و باید از شیوههای پیشگیرانه بهره گرفت.
فولیان سه راهکار مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم را «آگاهیسازی»، «علمیسازی» و «مردمیسازی» عنوان کرد و افزود: طرحهایی مانند قاضی مدرسه، تلاشهایی برای گسترش آگاهی در سطح جامعه هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای رسانه و هنر، از آغاز یک حرکت تازه در روایتسازی و استفاده از زبان هنر برای انتقال مفاهیم پیشگیرانه خبر داد و گفت: برنامههای پیشگیری نه فقط در گزارشهای اداری بلکه باید در زندگی روزمره مردم اثرگذار باشند.
معاون دادگستری استان قزوین همچنین بر لزوم تحقق هدف قانون برنامه هفتم مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی جرائم از طریق نظارت قوه قضاییه و همکاری دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: تنها اتکای به دولت کافی نیست؛ باید از ظرفیتهای مردمی، بخش خصوصی و رسانهها بهرهبرداری کنیم تا امنیت به عمق جامعه نفوذ کند.
فولیان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، این مأموریت را یک وظیفه ملی با پشتوانه قانون اساسی دانست.
درخواست برای همکاری نهادها در مبارزه با آسیبهای اجتماعی
اسدالله حمزهای، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم با تأکید بر اهمیت همکاری نهادهای مختلف، خواستار ورود جدی مجموعههای فرهنگی، خیریه و دانشگاهی به عرصه مبارزه با آسیبهای اجتماعی شد.
حمزهای با بیان اینکه باور جمعی نسبت به وجود آسیبهای اجتماعی شرط لازم برای موفقیت در این مسیر است، افزود: گر این باور در ما شکل نگیرد، دستیابی به نتایج مطلوب ممکن نخواهد بود.
جشنواره هنر پیشگیری؛ بستری برای آموزش، بازتوانی و تقویت روابط خانوادگی
زهرا غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان هم، آموزش را عنصر کلیدی در بخش پیشگیری دانست و گفت: در شرایطی که فردی دچار افسردگی میشود، احتمال اقدام به خودکشی وجود دارد و این نشانهای از اختلالات روانی است که باید با آموزش و حمایت به موقع کنترل شود.
غلامرضایی با اشاره به رویکرد مثبت جشنواره، خواستار حضور افراد در مرحله بازتوانی شد و افزود: کودکان کار، زنان خودسرپرست و فعالان حوزه معلولیتها میتوانند الگوهای موفقی باشند و حضورشان در این رویداد تأثیرگذار خواهد بود.
مدیرکل بهزیستی استان با تأکید بر نقش حمایت در ترک اعتیاد گفت: هیچ فردی بدون حمایت موفق به ترک نمیشود، اما تجربه نشان داده است که بازگشت به خانواده و اجتماع میتواند هویت از دسترفته را احیا کند.
غربالگری دانشآموزان؛ گامی مؤثر در ارتقای آموزش و کاهش آسیبهای اجتماعی
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به اهمیت طرح ملی نماد، اظهار داشت: غربالگری باید برای تمامی دانشآموزان انجام شود و در صورت نیاز، افراد به مصاحبههای تشخیصی ارجاع داده شوند تا صحت اطلاعات ثبتشده در سامانه بررسی گردد.
حجتالاسلام انصاری افزود: پروژه نماد با همکاری دستگاههای مختلف و نظارت استانداری در حال اجراست و هدف آن ارائه خدمات مؤثر به دانشآموزان و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی آنان است.
وی تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج مطلوب، مشارکت همه مراکز آموزشی و باور به ضرورت پیشگیری از آسیبهای دانشآموزی ضروری است.
تأکید بر ضرورت تدوین فراخوان مشخص برای جشنوارههای هنری استان قزوین
مرتضی رحمانی، مسئول انجمن نمایش استان هم بر اهمیت حضور هنرمندان استان در جشنوارههای ملی تأکید کرد و گفت: ما در تمام جشنوارههای ملی کشور حضور داریم، زیرا این فرصت را فراهم میکند تا محصولات هنری خود را به نمایش بگذاریم.
رحمانی با اشاره به ضرورت تدوین فراخوانی شفاف، اظهار داشت: باید مشخص شود که در چه حوزههایی آثار هنری پذیرفته میشود؛ از جمله فیلم کوتاه، انیمیشن، موسیقی، داستان، هنرهای تجسمی، نمایشهای صحنهای، خیابانی و حتی غیرحضوری.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری حضوری جشنوارهها گفت: جشنوارههای حضوری تأثیر زیادی بر اعتبار ما دارند و باید به تفاوتهای اساسی میان رویدادهای حضوری و غیرحضوری توجه شود.