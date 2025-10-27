پخش زنده
امروز: -
جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری آذربایجانغربی در استانداری تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ خضر کاک درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی در این جلسه بر لزوم استفاده ازظرفیت رسانهها برای معرفی طرحها و دستاوردهای علمی و فناورانه استان و ایجاد انگیزه در میان جوانان و دانشجویان تأکید کرد.
در این جلسه برنامهها و رویدادهای گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای شورا با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ پژوهش و حمایت از فناوران و پژوهشگران، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مراکز علمی و پارک علم و فناوری استان در اجرای هرچه بهتر برنامهها تأکید کردند.