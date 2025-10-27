به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به همراه سرپرست مدیریت اشتغال و توسعه کارآفرینی و رئیس اداره کارآفرینی اداره کل، از کارخانه نوآوری گیلان در مرکز فناوری و کسب‌وکار استان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها، عملکرد و برنامه‌های جاری کارخانه نوآوری انجام شد.

کارخانه نوآوری گیلان دارای چهار مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که شامل مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، فضای کاری اشتراکی، مرکز شتاب‌دهنده و کافه کارآفرینی می‌شود.

فعالیت‌های اصلی این کارخانه متمرکز بر حمایت از دانشجویان و تیم‌های علمی است.

این کارخانه فضا‌های کاری و کارگاهی با هزینه‌های بسیار کم، امکان تیم‌سازی علمی و همکاری روی پروژه‌های مشترک را برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم می‌کند.

هدف اصلی این مرکز، کمک به تبدیل ایده‌های علمی به محصولات فناوری محور، اختراعات و تولیدات قابل عرضه عمومی است.

مرکز شتاب‌دهنده نیز فرآیند تولید، توسعه و تجاری‌سازی اختراعات را مدیریت می‌کند.