مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به همراه سرپرست مدیریت اشتغال و توسعه کارآفرینی، از کارخانه نوآوری گیلان بازدید کرد و در جریان عملکرد این کارخانه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به همراه سرپرست مدیریت اشتغال و توسعه کارآفرینی و رئیس اداره کارآفرینی اداره کل، از کارخانه نوآوری گیلان در مرکز فناوری و کسبوکار استان بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی ظرفیتها، عملکرد و برنامههای جاری کارخانه نوآوری انجام شد.
کارخانه نوآوری گیلان دارای چهار مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که شامل مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، فضای کاری اشتراکی، مرکز شتابدهنده و کافه کارآفرینی میشود.
فعالیتهای اصلی این کارخانه متمرکز بر حمایت از دانشجویان و تیمهای علمی است.
این کارخانه فضاهای کاری و کارگاهی با هزینههای بسیار کم، امکان تیمسازی علمی و همکاری روی پروژههای مشترک را برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم میکند.
هدف اصلی این مرکز، کمک به تبدیل ایدههای علمی به محصولات فناوری محور، اختراعات و تولیدات قابل عرضه عمومی است.
مرکز شتابدهنده نیز فرآیند تولید، توسعه و تجاریسازی اختراعات را مدیریت میکند.