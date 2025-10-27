پخش زنده
امروز: -
فیلم های «سرقت معکوس»، «کفر قاسم»، «ای. تی. موجود ماوراء زمین» و مجموعه «جومونگ ۳؛ شاهزاده جامیونگ»، از شبکه های سیما پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «سرقت معکوس»، محصول ۲۰۲۴ تایوان، جمعه ۹ آبان ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم به کارگردانی «دینگ لین وانگ»، بازیگرانی، چون «ولین چن»، «کنت سای» و «جی. سی. لین» به ایفای نقش پرداخته اند.
داستان فیلم از این قرار است که در شب سال نو، گروهی از سارقان حرفهای به رهبری «چانگ بوجون»، مخفیانه یک میلیارد یوان از یک بانک سرقت میکنند. اما ماجرا زمانی پیچیده میشود که «چانگ» درمییابد نامزد سابقش به طور تصادفی درگیر این پرونده شده است. این اتفاق، او را وامیدارد تا برای جبران ماجرا، مأموریت خطرناک و چالشبرانگیزی را برای بازگرداندن پول دزدیده شده آغاز کند.
شبکه نمایش همزمان با سالگرد قتل عام مردم بی گناه در کفر قاسم، فیلم «کفر قاسم» به کارگردانی برهان علویه را چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۱۷، پخش می کند.
داستان این فیلم درباره جنایات رژیم صهیونیستی در روستای کفر قاسم است که در کشور لبنان تولید شده و در همان سال در سینماهای ایران و جهان اکران شد.
عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری در این فیلم نقش آفرینی پرداختهاند.
فیلم «کفر قاسم»، پنج شنبه ۸ آبان ساعت ۹، بازپخش می شود.
مجموعه تلویزیونی «جومونگ ۳: شاهزاده جامیونگ»، از امشب هر شب ساعت ۱۹، از شبکه تماشا پخش و روز بعد ساعات ۱۴،۷،۲۴، بازپخش میشود.
«جومونگ ۳: شاهزاده جامیونگ»، یک مجموعه تاریخی کرهای است که ادامه دوران حکمرانی موهیول، نوه جومونگ را روایت میکند.
در خلاصه داستان آن آمده است: امپراطوری ناکرانگ طبل مقدسی داشت که در زمان حمله دشمن خودبهخود به صدا در میآمد و همه را مطلع میکرد تا گرفتار شبیخون نشوند.
جونگ ریو وون در نقش شاهزاده جامیونگ، جونگ کیونگ هو در نقش شاهزاده هودونگ، پارک مین یونگ در نقش شاهزاده لاهی، مون سونگ گون در نقش موهیول پادشاه گوگوریو بازیگران اصلی این سریال کرهای هستند و لی میونگ وو هم کارگردانی آن را بر عهده داشته است.
فیلم علمی – تخیلی «ای. تی. موجود ماوراء زمین»، امشب از شبکه نمایش پخش میشود. این اثر با روایت دوستی میان یک پسر و موجودی فضایی، از شاهکارهای ماندگار تاریخ سینما به شمار میآید.
فیلم «ای تی موجود ماوراء زمین؛ به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، ساعت ۲۳، پخش و سه شنبه ۶ آبان ساعتهای ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: موجود فضایی بیگانهای به نامای. تی از سفینهی فضایی اش که در جنگلی در حومهی لس آنجلس فرود آمده، جا میماند و در حیاط خلوت خانهای پناه میگیرد که در آن الیوت ده ساله زندگی میکند. خیلی زود الیوت،ای. تی را میبیند و دوستی و اعتمادش را جلب میکند.
هنری تامس، دی والاس استون، رابرت مک نوتن، درو بریمور، پیتر کویرت و شان فرای در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.