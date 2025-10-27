رئیس اتحادیه املاک گفت: با تصویب آیین‌نامه جدید تعیین تعرفه خدمات مشاوران املاک که به زودی اجرایی می‌شود، نحوه محاسبه کمیسیون دلالان تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، در سال‌های گذشته، میزان کمیسیون دریافتی مشاوران املاک همواره یکی از چالش‌های اصلی میان مردم و فعالان بازار مسکن بوده است. بسیاری از شهروندان از بالا بودن نرخ کمیسیون و پرداخت مبالغ سنگین بابت معاملات خرید و فروش یا اجاره مسکن گلایه داشتند.

از سوی دیگر، چون نرخ کمیسیون بر اساس درصدی از ارزش معامله محاسبه می‌شد، این انتقاد همواره به مشاوران املاک وارد بود که افزایش قیمت ملک را به نفع خود می‌دانند و تمایل دارند قیمت‌ها بالاتر برود تا سهم کمیسیون بیشتری دریافت کنند.

در اینباره کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه املاک گفت: با تصویب آیین‌نامه جدید تعیین تعرفه خدمات مشاوران املاک که به زودی اجرایی می‌شود، نحوه محاسبه کمیسیون دلالان تغییر خواهد کرد. بر اساس این آیین‌نامه، مبنای محاسبه کمیسیون از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم گرفته می‌شود و نه از قیمت روز بازار.

وی در ادامه افزود: به این ترتیب، ضریب کمیسیون‌ها و نرخ خدمات هر شهرستان توسط هیأت‌های نظارت استانی تعیین می‌شود و با ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک، تعرفه به صورت خودکار و بر اساس ارزش معاملاتی ملک محاسبه خواهد شد. این اقدام باعث می‌شود مشاوران املاک از افزایش تعداد معاملات سود ببرند، نه از بالا رفتن قیمت‌ها.

در اینباره داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک درباره املاکی که فاقد سند رسمی هستند پرسش‌هایی مطرح کرد؛ اما طبق قانون جدید، با اجرای الزام ثبت رسمی معاملات، اساساً نباید هیچ معامله‌ای به صورت عادی و بدون سند انجام شود. به این ترتیب، این دغدغه نیز با اجرای کامل قانون برطرف خواهد شد.

این تغییرات، گامی مهم در شفاف‌سازی بازار مسکن و جلوگیری از دریافت کمیسیون‌های غیرمتعارف به شمار می‌رود.