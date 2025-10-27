در پی رصد مستمر فضای مجازی توسط حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار، ۲ فقره پرونده تخلف با عنوان صید غیرمجاز ماهی و انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: یگان حفاظت محیط زیست بیجار در روز‌های اخیر موفق به شناسایی افرادی شدند که اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده و تصاویر آن را در فضای مجازی منتشر کرده بودند.

زندی افزود: بر اساس این گزارش، پس از شناسایی و بررسی مستندات، موضوع جهت تشکیل پرونده و پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی با اشاره به ضرورت رصد و پایش مداوم فضای مجازی گفت: انتشار تصاویر مربوط به شکار یا صید غیرمجاز نه‌تنها اقدامی خلاف قانون است، بلکه موجب ترویج رفتار‌های ناهنجار در میان علاقه‌مندان به طبیعت می‌شود و با متخلفان این حوزه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از عموم شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.